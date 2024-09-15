ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2021/256 Esas

DAVACI : OSMAN KINCI

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

DAHİLİ DAVALI : AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAHİLİ DAVALI : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Davaya konu Antalya ili Aksu İlçesi Yurtpınar Mahallesi Eski 2832 parsel, Yeni Murtuna Mahallesi 13566 Ada 48 parsel ve Antalya ili Aksu İlçesi Yurtpınar Mahallesi Eski 2833 Parsel yeni Murtuna Mahallesi 13564 Ada 49parsellerinin kuzeyindeki 6726.87 m² dönümlük tapusuz arazinin müvekkilinin 20 yıldan fazla süre bilfiil zilyet olmuş ve tarım amacıyla kullandığını, davacı 12994612206 TC kimlik nolu Osman KINCI adına M.K'nun 713/1 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu taktirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur. 10/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02089601