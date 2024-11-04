ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2023/521 ESAS

KARAR NO: 2024/298 KARAR

Sanık İSMAİL TAT'ın üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 265/1 maddesi kapsamındaki Görevi Yaptırmamak İçin direnme ve 6136 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi kapsamında Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma suçlarından mahkememizin 15.05.2024 tarih ve 2023/521 esas, 2024/298 karar sayılı ilamı ile;



5237 sayılı TCK’nın265/1 maddesi hakkında 11 AY 7 GÜN HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) ve MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6) cezası,



6136 Sayılı Kanunun 13/1 maddesigereğince 1 YIL HAPİS, 1500 TL ADLİ PARA CEZASI, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) ve MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6) cezası verilmiş olup,



Ali Osman ve Saime oğlu 25/11/1980 doğumlu İSMAİL TAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 güniçerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,



3- Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İSMAİL TAT'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02115153