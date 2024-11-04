ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO: 2023/521 ESAS
KARAR NO: 2024/298 KARAR
Sanık İSMAİL TAT'ın üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 265/1 maddesi kapsamındaki Görevi Yaptırmamak İçin direnme ve 6136 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi kapsamında Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma suçlarından mahkememizin 15.05.2024 tarih ve 2023/521 esas, 2024/298 karar sayılı ilamı ile;
5237 sayılı TCK’nın265/1 maddesi hakkında 11 AY 7 GÜN HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) ve MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6) cezası,
6136 Sayılı Kanunun 13/1 maddesigereğince 1 YIL HAPİS, 1500 TL ADLİ PARA CEZASI, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) ve MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6) cezası verilmiş olup,
Ali Osman ve Saime oğlu 25/11/1980 doğumlu İSMAİL TAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 güniçerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,
3- Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İSMAİL TAT'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
#ilangovtr Basın no ILN02115153