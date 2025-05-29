ANTALYA 8.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/709 Esas

KARAR NO : 2025/103

DAVALI : EMİRHAN BARAN - 126.........34TC Kimlik nolu Muzaffer oğlu.

Davacı ZEYNEP BARAN tarafından davalı Emirhan Baran aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Karabaş Köyü/mah. Cilt 92, hane 66'da nüfusa kayıtlı, Salih ve Raziye kızı, 29/07/2002 doğumlu, 10066587452 Tc kimlik nolu davacı ZEYNEP BARAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Muzaffer ve Fikriye oğlu, 29/10/2000 doğumlu, 12602061334 Tc kimlik nolu davalı EMİRHAN BARAN'ın T.M.K.166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2- Tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak davacı ve davalı için tedbir nafakası takdirine yer olmadığına, davacının yoksulluk nafakası talebinin REDDİNE,

3- Davalının maddi tazminat talebinin kabulü ile 30.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacının manevi tazminat talebinin kabulü ile 50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine

5- Davanın adli yardımlı olarak açıldığı anlaşılmakla, başlangıçta alınmayan 269,85 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

6- Davanın adli yardımlı olarak açıldığı anlaşılmakla, hazinece karşılanan 3 adet elektronik tebligat ücreti 30,00 TL, 9 adet normal tebligat ücreti 1.047,00 TL olmak üzere toplam 1.077,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

7- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre taktir ve hesap edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

İlan tarihinden itibaren 7.Gün tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur. 28/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02233461