×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:00

İLAN
T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/531 Esas
DAVALI : MEHMET NURİ TOSUN - 310*****186 - 1972 doğumlu

Davacı YASEMİN TOSUN tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilemeyip duruşma günü tarafınıza tebliğ olunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 13/06/2025 günü saat:11:30'da HMK 139. madde uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçede gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız; tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02215409