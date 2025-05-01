ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/531 Esas

DAVALI : MEHMET NURİ TOSUN - 310*****186 - 1972 doğumlu

Davacı YASEMİN TOSUN tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilemeyip duruşma günü tarafınıza tebliğ olunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 13/06/2025 günü saat:11:30'da HMK 139. madde uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçede gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız; tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur.

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