ANTALYA 8.AİLE MAHKEMESİ

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T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/995 Esas

DAVALI : NASER ATASOY Liman Mah. 35. Sk. No:10/A Konyaaltı/ ANTALYA

Davacı RÜYA ATASOY tarafından aleyhinize açılan boşanma ve mal paylaşımı davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresi ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyip dava dilekçesi tebliğ olunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HMK'nın 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nın 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur.

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