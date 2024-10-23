İLAN

T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/731 Esas



DAVALILAR : 1- ADNAN YILMAZ Tevfikbey Mah. Yeldeğirmeni Cad. No:44 İç Kapı No:14 Küçükçekmece/ İSTANBUL

2- BÜŞRA YILMAZ Güller Pınarı Mah. Kerim Kaptanlar Sk Zorbaz Apt . No:4 İç Kapı No:12 Alanya/ ANTALYA



Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan ana baba rızası arama davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup, davalı Adnan Yılmaz'ın belirtilen adreste tanınmadığı, davalı Büşra Yılmaz'ın belirtilen adresinin yıkım aşamasında olduğu gerekçeleriyle tebligat yapılamamıştır. Tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilemeyip dava dilekçesi tebliğ olunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



HMK. 122. md. gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. md. uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur.

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