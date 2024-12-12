ANTALYA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ANTALYA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .26916182-2024/181-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince Mehmet ve Sonay kızı 25/11/1980 doğumlu, RAHŞAN EYİN'in şikayetçi olduğu Bilişim sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasında Mahkememizin 07/06/2024 tarih 2024/181 Esas 2024/305Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Mahkumiyet kararı verilmiştir.

Gerekçeli Kararın sanığın bildirdiği adreslerden bulunamaması, Mernis sistemine kayıtlı adresinin bulunmaması ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilememesi sebebiyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CUMK 310 maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde usulen istinaaf talebinde bulunmadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ihtar olunur. 09.12.2024

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