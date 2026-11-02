ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

СУД ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ №7

г. АНТАЛЬЯ

18.09.2026

Номер основания иска: 2024/955

Esas

СУДЕБНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с делом о расторжении брака (делом о расторжении брака по причине потрясения

основ брачного союза (при наличии спорных вопросов)), рассматриваемом нашим судом,

между истцом ДЖИХАНОМ КАВАКЛЫ и ответчиком АИДОЙ АСАНОВОЙ КАВАКЛЫ,

настоящим вручается извещение о нижеследующем:

Истец Джихан Каваклы подал иск о расторжении брака (при наличии спорных вопросов)

в отношении ответчицы АИДЫ АСАНОВОЙ КАВАКЛЫ; предварительное судебное заседание

назначено на 21 января 2027 года на 09:30, в связи с чем просим вас в указанный день и время

провести необходимую подготовку к урегулированию спора; в случае явки на заседание только

одной из сторон и ее желания продолжить судебное разбирательство, неявившаяся сторона не

сможет оспорить действия, совершенные в ее отсутствие; в течение двухнедельного

окончательного срока, исчисляемого с момента вручения настоящего извещения, вам

необходимо представить в суд документы, указанные в вашем ходатайстве, но еще не

представленные, либо предоставить необходимые пояснения для получения документов из

других источников; в случае невыполнения этих требований в установленный срок вы будете

считаться отказавшимся от использования таких доказательств.

Секретарь, 136986 Судья, 118926

[Эмблема электронной подписи] [Эмблема электронной подписи]

электронная подпись электронная подпись

ПОЛУЧАТЕЛЬ ИЗВЕЩЕНИЯ: АИДА АСАНОВА КАВАКЛЫ

Адрес: СУД ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ №7 г. АНТАЛЬЯ

Для получения подробной информации: Нур АККАН УНДЖУ, судебный секретарь

[Куар-код]Настоящий документ можно получить через Национальную судебную информационную систему, используя код qRL2WH7 - RZN4tIi - 7bYA6xl - mgU3FI=.

T.C.

ANTALYA

7. AİLE MAHKEMESİ

18/09/2026

Sayı :2024/955 Esas

İLAN METNİ

Davacı , CİHAN KAVAKLI ile Davalı , AIDA ASANOVA KAVAKLI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı AIDA ASANOVA KAVAKLI olarak davacı Cihan Kavaklı tarafından çekişmeli boşanma davası açılmış olup; Ön inceleme duruşmasının 21/01/2027 günü saat 09:30'a verilmekle Belirli gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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