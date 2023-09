ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/529

KARAR NO : 2023/592

Davacı YAVUZ ARSLAN tarafında davalı KHANJSO SHERALVA aleyhine mahkememizde açılan Velayetin Değiştirilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın KABULÜ ile Trapzon ileortahisar ilçesi Çimenli mahallesi cilt no:50 Hane no:24 BSN 76'da nüfusa kayıtlı 69454164188 T.C kimlik numaralı 15/07/2021 Pendik doğumlu yaşı küçük çocuk URAS EGE ARSLAN'ın davalı annesi KHANJSO SHERALVA'da olan velayetinin alınarak VELAYETİN DAVACI BABAYA VERİLMESİNE,

Velayeti babaya verilen müşterek çocuk ile anne arasında; her ayın 1. Ve 3. haftası Cumartesi günü saat 10:00'dan Pazar günü saat 17:00'e kadar Dini bayramlarda tek yıllarda Ramazan Bayramının 1. Günü saat 10:00'dan 3. Günü saat 17:00'e kadar çift yıllarda Kurban Bayramının 1. Günü saat 10:00'dan 4. Günü saat 17:00'e kadar, her yıl sömestri tatilinin ilk haftası 1. günüsaat 10:00'dan 7. Günü saat 17:00'e kadar ile Temmuz ayının 1. günü saat 10:00'dan 30. Günü saat 17:00'e kadar annenin yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzereŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE,

Kararın gazetenin yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğu, iki hafta içindeistinaf edilmediği takdirde mahkememiz kararının davalı yönünden kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere davalı KHANJSO SHERALVA'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01898430