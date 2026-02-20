İ L A N

T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

08.08.2025

Sayı : 2025/1048 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Davacı tarafından Aliye ASIN 'dan son haber alınma tarihinin dahi mecut olmadığı, nüfus kütüğünde sadece doğum kayıtlarının mevcut olduğu, doğum tarihi itibariyle ölümünün kuvvetli olasılık olduğu belirtilerek gaiplik kararı verilmesi istenilmiş olmakla,

Aşağıda açık kimlik bilgisi gösterilen Antalya İli Muratpaşa İlçesi Muratpaşa Mah./Köyü, Cilt No:12 Hane No:357 Bsn No:4 nüfusuna kayıtlı ALİYE ASIN hakkında bilgisi olanların Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 'nın 33. Maddesi uyarınca ilan olunur. 08.08.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 13558590466

ADI SOYADI : ALİYE ASIN

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : HANIM

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1908

DOĞUM YERİ : GİRİT

#ilangovtr Basın no ILN02279640