ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/488 Esas

DAVALILAR :

1- KEREM ENVER KÖLAN (TC 13345077774)

2- MURAT DİNDAR (TC11623655492)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Tarafınıza yurt içi ve yurt dışındaki adreslerinizden tebligat yapılmasının mümkün olmamakla Davacı Rabiye AYDINCAN tarafından hakkınızda açılan ortaklığın giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasına ilişkin olarak işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağına, davacı tarafından açılan davada iddia ve savunmaları, ilk itirazları, esas hakkındaki cevap ve karşı delillerini 2 hafta içinde mahkemeye bildirilmesi gerektiği hususunun HMK 122,317 ve 318 maddesi uyarınca ihtarı; HMK 139. maddesine göre ön inceleme duruşması için gerekli hazırlıkları yapmanız, HMK'nun 322/ilk maddesi delaletiyle HMK 139 maddesine göre duruşmaya katılması halinde dava hakkında HMK'nun 150. Maddesi hükmünün uygulanacağı, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 26/06/2025 günü saat 10.35'de mahkememizde hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamanın yokluğunda yürütüleceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

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