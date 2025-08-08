ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİ

ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1083 Esas

KARAR NO : 2024/1057

Davacı SAMIRA KOUHI aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

(Gerekçesi Yukarıda açıklandığı üzere;)

1- Davanın KABULÜ ile; Velayeti askıda bulunan03/01/2011doğumlu ALI ASGHAR ve SAMIRA kızı99218486782YabancıKimlik numaralı SARINA MONTAZERI ESTAKHKOUHI 'nın velayetinin davacı anne 99233486262YabancıKimlik numaralı SAMIRA KOUHI 'ya verilmesine,

2- Davalı baba ile şahsi ilişki tesisine yer olmadığına,

3- Alınması gerekli 427,60 TL harçtan önceden alınan 269,85 TL peşin harcın mahsubu ile kalan 157,75 TL'nin davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin talep üzerine kendi üzerinde bırakılmasına,

5- Davacı tarafın vekalet ücreti talebi bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6- Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

7- Karar kesinleştiğinde artan gider avansının talep halinde davacıya iadesine,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine gönderilebileceğine dair karar Davalı ALIASGHAR MONTAZERI ESTAKHKKOUHI (99257485470)'E tebliğ edilemediğinden Tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02273732