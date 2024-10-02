ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1083 Esas

DAVALI : ALI ASGHAR MONTAZERI ESTAKHKOUHI İncirlipınar Mahallesi İstikal Caddesi Bim Marketi Sitesi Doruk Apt No: 166 İç Kapı No:3Pamukkale/ DENİZLİ



SAMİRA KOUHİ tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 07/11/2024 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02098207