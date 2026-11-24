T.C.

ANTALYA

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2014/841 Esas

16.11.2026

İLANEN TEBLİĞ

Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi,

Dahili davalılardan yukarıda kimlik bilgileri yazılı İlkay ÖZDEN (Aytaç ve Aykız kızı, 1977 doğumlu) Fransa'daiken ikametgahı meçhul.

Mahkememizin 11/07/2024 tarih, 2024/1732 Karar sayılı ilamıyla;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

a)Dava konusuAntalya İli Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mah. 8458 ada 6 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın ORTAKLIĞININ üzerindeki kayıt ve şerhlerle ile birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, satışın açık arttırma yolu ile ve umuma açık şekilde yapılmasına,

Satıştan elde edilecek bedelin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflara ödenmesine( paylaştırılmasına)

b)Kararın kesinleşmesi akabinde satış memuru olarak mahkememiz Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

İİK'nun 28.maddesi gereğince dava konusu taşınmaz kaydı üzerine İzale-i Şuyu şerhi verilmesi için kararın bir suretinin ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Davacının yaptığı toplam 14.774,45 TL yargılama giderinin davalılardan hisseleri oranında alınıp davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Davacılar vekiline 17,400,00 TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davalılardan hisseleri oranında alınıp davacılara verilmesine, davacıların hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

6-Dahili davalılar Faruk Elkut, İrem Elkut, Şehri Hümeyra Elkut ve Emine Elkut vekiline 17,400,00 TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davacılardan ve diğer davalılardan hisseleri oranında alınıp Dahili davalılar Faruk Elkut, İrem Elkut, Şehri Hümeyra Elkut ve Emine Elkut'a verilmesine, Dahili davalılar Faruk Elkut, İrem Elkut, Şehri Hümeyra Elkut ve Emine Elkut'un hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

7-Dahili davalılar Pervin Çelik, Safiye Kilit, Mecmettin Çelik, Kerim Çelik, Mustafa Çelik, Meryem Çelik Metuş Çelik, Aynur Çelik, Mehmet Ali Çelik ve Aysun Çakır vekiline 17,400,00 TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davacılardan ve diğer davalılardan hisseleri oranında alınıp Dahili davalılar Pervin Çelik, Safiye Kilit, Mecmettin Çelik, Kerim Çelik, Mustafa Çelik, Meryem Çelik Metuş Çelik, Aynur Çelik, Mehmet Ali Çelik ve Aysun Çakır'a verilmesine, Pervin Çelik, Safiye Kilit, Mecmettin Çelik, Kerim Çelik, Mustafa Çelik, Meryem Çelik Metuş Çelik, Aynur Çelik, Mehmet Ali Çelik ve Aysun Çakır'ın hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

8-Dahili davalılar Hakkı Akarsu, Nadire Akarsu ve Funda Akarsu Reza vekiline 17,400,00 TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davacılardan ve diğer davalılardan hisseleri oranında alınıp Hakkı Akarsu, Nadire Akarsu ve Funda Akarsu Reza verilmesine, Dahili davalılar Hakkı Akarsu, Nadire Akarsu ve Funda Akarsu Reza'ın hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Dahili davalı Enver Eruyan vekiline 17,400,00 TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davacılardan ve diğer davalılardan hisseleri oranında alınıp Dahili davalıEnver Eruyan'a verilmesine, Dahili davalı Enver Eruyan'ın hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

10-Dahili davalıŞükran Kurt vekiline 17,400,00 TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davacılardan ve diğer davalılardan hisseleri oranında alınıp Dahili davalıŞükran Kurt'a verilmesine, Dahili davalı Şükran Kurt'un hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

11-Dahili davalıHüseyin Muhterem Yurdaer vekiline 17,400,00 TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davacılardan ve diğer davalılardan hisseleri oranında alınıp Dahili davalıHüseyin Muhterem Yurdaer'e verilmesine, Dahili davalı Hüseyin Muhterem Yurdaer'in hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

Kararın adresi meçhul olandavalı İlkay ÖZDEN'e ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf edebileceği, karar tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02602969