T.C.

ANTALYA

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/368 Esas

İLANEN TEBLİĞ

Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi,

Dahili davalılardan yukarıda kimlik bilgileri yazılı Hansa Sarı (Hasan ve Mürüvet kızı, 1978 doğumlu)603 Aspen Glen Dr. Hamden, Ct 06518 9988 Amerika Birleşik Devletleri/Hamden, Ct06518 adresinde iken ikametgahı meçhul.

Mahkememizin 17/09/2018 tarih, 2026/860 Karar sayılı ilamıyla;

1-Davanın KABULÜNE,

a)Dava konusu Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Zümrüt Mahallesi, 20410 Ada 579 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN tüm takyidatları ile birlikte umuma açık artırma yolu ile satış suretiyle giderilmesine,

Satıştan elde edilecek bedelin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflara ödenmesine, (paylaştırılmasına)

b)Kararın kesinleşmesi akabinde satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürünün görevlendirilmesine,

2-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 karar harcı ile 335,20 TL başvurma harcının taraflardan hisseleri oranında alınmasına, hazineye gelir kaydedilmesine,

3-Davacının yaptığı toplam 20.005,80-TL yargılama giderinin davalılardan tapu kaydındaki hissesi oranında alınıp davacıya verilmesine, davacının tapu kaydındaki hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Davacı vekiline 40.000,00-TL maktu vekalet ücreti takdiri ile taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınıp davacıya verilmesine, davacının tapu kaydındaki hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Davalı Hasan Aksu kendisini davada vekille temsil ettirdiğinden davalı vekiline, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 40.000,00-TL vekalet ücreti takdiri ile taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak davalıya verilmesine, davalıların tapu kaydındaki hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına dair karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ve dahili davalı Ayşe Nur Yüksekvicdan vekilince 07/09/2026 tarihinde ibraz edilen istinaf dilekçesinin, adresi meçhul olan dahili davalı Hansa Sarı'ya ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinafa cevap dilekçesi ve istinaf dilekçesi verebileceği, karar ve istinaf dilekçesi tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02545353