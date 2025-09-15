×
ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 00:00

T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/28

KARAR NO : 2025/11

Resmi belgede sahtecilik suçundan Mahkememizin 07.01.2025 tarih ve 2023/28 esas 2025/11 karar sayılı kararı ile CMK.nun 231/5.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, Sıto ve Qudra kızı, 17.05.1979 Irak doğumlu Nısreen Mohammed Ahmed Ahmed tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceğine,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

 

