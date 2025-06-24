ANTALYA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ANTALYA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/568

KARAR NO : 2025/411

Mahkememizin 06/05/2025 tarih ve 2024/568 Esas, 2025/411 Karar sayılı kararı ile sanık Erol KURD hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan TCK.nun 191/, 62/1, 53/1-2-3 maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen sanık Erol KURD (TC.25705793132) Durmuş ve Günay oğlu. 20/07/1965 Eyüp d.lu. Giresun, Bulancak, Şemsettin nüf.kayıtlı) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 19/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02246754