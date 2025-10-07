ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/197 Esas

KARAR NO : 2025/642 Karar

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında hakkında, 04/09/2025 tarihli karar ile TCK'nın 292/1, 53 ve 58. Maddeleri gereğince sonuç olarak 6 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) Vve 1. KEZ TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (TCK 58) cezası verilen İbrahim ve Fatma oğlu, 15/01/1968 doğumlu, Manisa, Şehzadeler, Hamzabeyli mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET KOÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren de iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine sözlü yapılan beyanın tutanağa geçirilerek ve hakim onayı alınmak suretiyle yada dilekçe ile başvuru yaparak, cezaevinde bulunanlar yönünden aynı süre içeresinde bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, AHMET KOÇ'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02307677