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ANTALYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ANTALYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:00

İLAN
T.C. ANTALYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/1 Esas
DAVALI : TURAN KAYIK Kültür Mahallesi 3875 Sokak No:10 Daire:2 Kepez/ ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 03/06/2025 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmada hazır olmadığınız takdirde yokluğunuzda devam edileceği hususu davalı Turan Kayık'a ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02215176