ANTALYA 3. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANTALYA

3. ÇOCUK MAHKEMESİ

2024/260 Esas

2024/399 Karar

İLAN METNİ

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama suçundan Mahkememizin 01/11/2024 tarih 2024/260 Esas, 2024/399 sayılı ilamı ile hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesine karar verilen, Muhsin ve Arzu oğlu 21/08/1999 Bolu doğumlu SSÇ KAMER BATUHAN DANIŞMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve katılan İçişleri Genel Müdürlüğü vekili Avukat Ünzüle Eken' inistinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren de 2 hafta yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02134472