İLAN

ANTALYA

3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2005/141

KARAR NO : 2006/203



Davacı HÜSEYİN SERDAR tarafından OLENA SHPAK SERDAR mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



"1- Davacı tarafından açılan BOŞANMA DAVASININ KABULÜ ile Antalya ili Merkez ilçesi Etiler mahallesi Cilt: 1** Hane: 6* de nüfusa kayıtlı Ç***n ve L***n oğlu Antalya 06.02.1972 Doğumlu HÜSEYİN SERDAR ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Ukranya uyruklu Mikola Ludmıla kızı Donetsk Ukranya 19.04.1972 Doğumlu OLENA SHPAK SERDAR'ın BOŞANMALARINA.



2- Tarafların yaşı küçük müşterek çocukları Antalya 01.01.2000 Doğumlu DENİZ SERDAR'ın velayetinin DAVACI ANNE OLENA SHPAK SERDAR'a verilmesine,



3- Tarafların farklı ülkelerde yaşaması nedeni ile davacı Baba HÜSEYİN SERDARile davalı Anne OLENA SERDAR'a velayeti verilen ortak çocuk Antalya 01.01.2000 Doğumlu DENİZ SERDARarasında Her Yıl 1 Temmuz saat 09.00'dan 31 Temmuz Saat 17.00'ye kadar davacının yanına alarak görüşecek şekilde ortak çocuk ile arasında şahsi münasebet kurulmasına,



4- Dava tarihi itibari ile davalı kadın yararına 150 YTL Yalık tedbir nafakası taktirine Hüküm kesinleşinceye kadar sürdürülmesine,



Hüküm kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak sürdürülmesine,



5- Davalının maddi ve manevi tazminat isteği olarak 25.000 USD. Tazminat isteğinin REDDİNE,

Davacının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 günlük Temyiz süresi içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere açık yargılama sonunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" şeklinde karar verilmiş olup,Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/03/2024

