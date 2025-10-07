ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN METNİ ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2024/58 Esas

2025/418 Karar

2 kez Akrabaya Karşı Kasten Yaralama suçundan Rasul ve Rauşanya kızı, 12/12/1989 Kazakistan d.lu müşteki sanık MADINA ARPAG hakkında 2 kez beraat kararı verildiği, katılan Boran Efe ARPAĞ vekili tarafından istinaf yoluna başvurulduğu,

Ayrıca Hakaret suçundan Hüseyin ve Aynur oğlu, 03/05/1987 Osmaniye d.lu, Osmaniye, merkez, Eyüp Sultan mah/köy nf.da kayıtlı katılan sanık MÜSLÜM ARPAĞ hakkında Beraat, Kasten Yaralama suçundan 86/2-2.cümlesi, 86/3-a md. uyarınca 9 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

İş bu kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen müşteki sanık MADINA ARPAG'e karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 (iki) hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten 2 (iki) hafta yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 02.10.2025

