T.C.

ANTALYA

24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/147

KARAR NO : 2025/732

KARAR TARİHİ : 13/10/2025

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Sanık Metin Atakul'un müştekiye yönelik kasten yaralama suçundan TCK'nın 86/2 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ve TCK'nın 58/3 maddesi gözetilerek hapis cezası tercihedilerektakdiren4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

TCK'nın 29/1 maddesi uyarınca müştekinin sanığa ait iş yerinde bağırıp çağırması ve müşterileri rahatsız etmesi üzerine eylem haksız tahrik altında işlendiğinden sanığın cezasının takdiren 1/4 oranında indirimi ile 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,

Sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından hakkında CMK'nin 231.maddesinin ve TCK'nın 51.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

SanığınBakırköy 53. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/571 esas ve 2021/538 karar sayılı dosyasında aldığı 29/09/2022 tarihinde kesinleşen 1yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyeti nedeniyle TCK'nın 58. maddesi uyarınca cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına, cezasının infazından sonra denetim serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

Gerekçeli kararın tebliği için müşteki NASSİM KARAM'ın (Ahmed ve Sana oğlu, 1998 Fransa doğumlu) adreslerine çıkartılan tebligatların iade gelmesi, adres araştırmasın olumsuz sonuçlanması ve müştekinin yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde müştekinin adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğinceilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, iş bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur.23/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02555720