ANTALYA 24.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANTALYA24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/610

KARAR NO : 2025/21

KARAR TARİHİ : 13/01/2025

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Sanık Mustafa Murat Horoz'un 06/02/2022-15/02/2024 tarihlerinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 6545 sayılı kanun ile değişik TCK 191/1 maddesi gereği suçun işleniş biçimi nazara alınarak takdiren alt sınırdan hüküm kurularak 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini değişik tarihlerde zincirleme olarak işlemesi nedeniyle TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca takdiren1/4 oranında artırılarak 2 yıl 6ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkiler iehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,

Sanığa verilen hapis cezasının süresi nedeniyle koşulları oluşmadığından sanık hakkında CMK nin 231. maddesinin ve TCK nın 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/439 esas ve 2014/101karar sayılı dosyasında aldığı 31/03/2021 tarihinde kesinleşen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyeti nedeniyle 5275 sayılı kanunun 108/3 maddesi gözetilerek TCK'nın 58. maddesi uyarınca cezasının 2.kezmükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına, Gerekçeli kararın tebliği için sanık MUSTAFA MURAT HOROZ'un (Mustafa ve Güngör oğlu, 01/04/1985 İÇEL doğumlu) adreslerine çıkartılan tebligatların iade gelmesi, adres araştırmasın olumsuz sonuçlanması ve sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, iş bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur.18/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02176018