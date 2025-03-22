T.C. ANTALYA 23.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Hakaret, mala zarar verme, tehdit suçları nedeniyle mahkememizin 2023/418 esas, 2024/612 karar sayılı dosyasında 16/07/2024 tarihli ilamı ile; sanık Andrew J ASH ( John ve Ellen oğlu 1960, Wınchester doğumlu) hakkında;

Yapılan yargılama sonucunda neticeten TCK'nun 125/1, 52/2, 52/4 maddeleri uyarınca 6.300 TL adli para cezası, TCK'nun 151/1,52/2, 52/4 maddeleri uyarınca 14.00 TL adli para cezası, TCK'nun 106/1-1, 53/1 maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; cumhuriyet savcısının katılımıyla, tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık günlük yasal süre içerisinde tehdit suçu yönünden Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelenerek istinaf yolu açık olmak ve yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirileceği, hakaret ve mala zarar verme suçları yönünden sonuç adli para cezasının miktarı itibarı ile CMK'nun 272/3-a mad. Uyarınca KESİN olarak karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 17/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02194004