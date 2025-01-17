T.C. ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/974

KARAR NO :2024/1039

Mahkememizin 2024/974 esas, 2024/1039 Karar sayılı kararı ile; Seyitbetal ve Fatma oğlu, 29/08/1993 Silvan doğumlu, sanık ALİ ÇEKEN hakkında;

"Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 5275 sayılı yasanın 97/1 yollamasıyla TCK'nın 292/1, CMK'nın 251/3 TCK'nın 53, 58 maddeleri uyarınca 4 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık ALİ ÇEKEN'e gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde karara itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, karara itiraz edildiği taktirde kararın kaldırılarak dosyanın yeniden karar verilmek üzere başka bir asliye ceza mahkemesine gönderileceği, bu mahkeme tarafından ceza verildiği takdirde 1/4 indirimin kaldırılacağının ihtarına ilişkin verilen karar ilanen tebliğ olunur. 14.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02158205