T.C.

ANTALYA

23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N

ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/44

KARAR NO :2024/454

Mahkememizin 2024/44 esas, 2024/454 sayılı kararı ile; Sergeive Guıdana oğlu 20/06/1990, Türkmenistan doğumlu sanık YURIY LI hakkında yapılan yargılama sonunda;



Sanık YURIY LI hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan TCK.nun 142/2-h, 35, 62, 53/1, 58 maddeleri uyarınca 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık YURIY LI gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adreslerlerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;



7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02091237