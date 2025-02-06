T.C.

ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

23.01.2025

Sayı :2024/579 Esas

Konu : 2024/600 Karar

= İLAN =

Davacı Günay Topcu vekili Av. Mustafa Ünal ile Davalılar Abdullah Kırçar vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı vekili Antalya İli Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 6563 ada 8 parsel sayılı taşınmazın ortaklığının giderilmesini talep etmiş, Mahkememizden verilen 06/03/2024 tarih ve 2024/579 Esas 2024/600 Karar sayılı kararında; davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmiştir.

Davacı Günay Topcu vekili Av. Mustafa Ünal mahkememizden verilen bu kararı 14/05/2024 tarihli dilekçesi ile istinaf talebinde bulunulmuştur.

Davada davalılar ALİ İSSİ ile RİFAT AKPINAR'ın T.C. Kimlik numaraları ile adreslerine yapılan araştırmada ulaşılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen Gerekçeli Karara ilan tarihinden 7 gün sonrasında 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere,

İstinaf Dilekçesine ilan tarihinden itibaren 7 gün sorasında 2 hafta içerisinde cevap vermek üzere adı geçen davalılar ALİ İSSİ ve RİFAT AKPINAR'a tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

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