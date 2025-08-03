ANTALYA 2. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

EsasNo:2023/490

Karar No : 2025/539

Davacılar , Hasan Bilgi Gümüş, Malike Sak Gümüş vekili tarafından davalı, Asım Özcan aleyhine açılan menfi tespit davasında, Davanın mahkememizin görevsizliği nedeniyle usulden reddine, kararın kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde başvurulması halinde dosyanın görevli Antalya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, dair 17/06/2025 tarihli kararın Asım Özcan'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra iki haftalık süre içinde istinaf süresinin başlayacağı hususu davalı Asım Özcan'a ilanen tebliğ olunur.30/07/2025

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