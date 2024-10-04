T.C.

ANTALYA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

01/10/2024

ESAS NO :2024/87 Esas

İLAN

Davacı TEKÇE OVERSEAS GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar MIRAN OTHMAN, PARI KHAN AHMED SALIH SALIH arasında mahkememizde görülmekte olan tasarrufun iptali davasında, davalılardan REKAWT ve PARİKHAN AHMED oğlu 1986 dogumlu MIRAN OTHMAN ile AHMED SALIH ve KHADIJA ALI oğlu 1963 doğumlu PARI KHAN AHMED SALIH SALIH tüm aramalara rağmen bulunamadığından; istinaf dilekçesinin özetinin ilanen davalılara tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve cevap verme süresi HMK 347. Maddesin göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyurulur.

İstinaf Dilekçesi Özeti; davacının Türkiye'nin en büyük emlak şirketlerinden biri olduğunu, yurt dışında dahi şubeleri bulunan bir emlak firması olduğunu, dava dışı Kirazlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. Müteahhidi, sahibi, satıcısı olduğu Alde Baran Yalıkavak Projesi Dırmıl Mahallesi Frenk Azmağı Bulvarı 149 Sokak Alde Baran Villaları 577 ada 212 parselde bulunan dava konusu Muğla ili Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi Bakıcak Mevkii 577 ada 212 parsel B Blok Kat: Bodrum+Zemin No:1 adresine kain taşınmazı 05.02.2022 tarihli tellallık sözleşmesi kapsamında davacı aracılığı ile dava dışı Kirazlık ... Şirketine 5.000 USD depozito vererek 05.02.2022 tarihli 1.700.000 EURO bedelli satış vaadi sözleşmesi imzaladıklarını, davacının, davalı Mıran Othman ile 05.02.2022 tarihinde tellallık sözleşmesi imzaladığını, davalının, davacıya tellallık ücretini ödememek için davacıyı devre dışı bıraktığını, davalı sözleşmelerin imzalanmasından sonra hileli davranışlarla davacıya taşınmaz alım-satımından vazgeçtiğini söyleyerek davacının tellallığını karşılıksız bıraktığını, davalı, davacının yaptığı tellallık hizmeti sonucunda dava dışı şirket ile anlaştığını ve tapu devrini aldığını, buna rağmen davalı, davacının hak etmiş olduğu tellallık sözleşmesini ödemediğini, bu nedenle davacı tarafından davalı Mıran Othman aleyhine Antalya Genel İcra Müdürlüğü’nün 2022/71335 E. Sayılı dosyasında 08.03.2022 tarihinde icra takibi başlatıldığını, davalı Mıran Othman'ın itiraz etmesi üzerine Antalya 3. Tüketici Mahkemesi'nin 2022/210 esas sayılı dosyasında itirazın iptali davası ikame edildiğini, Antalya 3. Tüketici Mahkemesi'nin 2022/210 esas 2023/502 karar sayılı ve 15.12.2023 tarihli kararı ile davanın kısmen kabulüne karar verildiğini, alacağın tahsili için borçlu Mıran Othman hakkında icrai işlemler yapılmış ise de alacak tahsil edilemediği, borçlunun üzerinde hacze kabil herhangi bir mala rastlanılmadığını, borçlunun adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazın 14.09.2022 tarihinde önce davalı İsmail ABDO'ya devir edildiğinin öğrenildiğini, davalı İsmail Abdo'ya yapılan devirden sadece 2 gün sonra diğer davalı Parı Khan Ahmed Salıh Salıh'a devir edildiğinin davacı tarafından öğrenildiğini, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6.Hukuk Dairesi'nin 2022/1789 Esas, 2022/1436 Karar sayılı 07.07.2022 tarihli kararları gereğince dava konusu taşınmazın davalılar arasındaki devirleri borcun doğumundan sonra mal kaçırma gayesi ile devredildiği nazara alındığında; işbu dava sonuna kadar dava konusu taşınmazın 3. kişilere devredileceği izahtan vareste olduğunu, dava konusu taşınmaz hakkında ihtiyati tedbir taleplerinin kabulüne karar verilmesini, dava konusu taşınmazın 3. kişilere devrini önlemek için teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir konulması talebi kabul görmezse, ihtiyati haciz taleplerinin kabulüne karar verilmesini, tüm bu nedenlerle; Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 16.02.2024 tarihli ihtiyati tedbir/haciz talebinin reddine dair kararın istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasına ve işin esasına girilerek ihtiyati tedbir/haciz taleplerinin kabulüne karar verilmesini istemiştir.

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