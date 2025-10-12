ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/302 Esas

DAVALI : TATİANA DÖNMEZ-

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2025/302Esas sayılı dosyasında, Davacı Hasan Dönmez tarafından Tatiana Dönmez aleyhine evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmaya talepli dava açılmış olup; 23/06/1977 doğumlu 2003005070683 Yabancı kimlik nolu TATİANA DÖNMEZ'in bildirilen adreslerine tebligat yapılamamış olup dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğinden, HMK 122, 127 ve 129. maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTALIK kesin süre içinde mahkememiz dosyasına davaya cevaplarını, usûli itirazlarını ve delillerini bildirmediği taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarından vazgeçmiş sayılacağı, sunması halinde delillerin celbi için gerekli gider avanslarını yatırması gerektiği İHTAR OLUNARAK ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02310516