ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/799 Esas

KARAR NO : 2024/968

Davacı Murat Sara, Davalı-Müteveffa Hüseyin İşgören mirasçıları arasında mahkememizde görülen Babalık davası nedeni ile, mahkememizin 19/12/2024 tarihli kararı ile "1-Davanın KABULÜ ile davalıların kök murisi Adana Seyhan Döşeme mahallesi cilt 12 hane 575 BSN 1 de nüfusa kayıtlı 10777396190 TC kimlik nolu Mehmet Ali ve Havva oğlu 01/07/2021 doğumlu HÜSEYİN İŞGÖREN'in davacı 16355888958 TC kimlik nolu 24/01/1973 doğumlu davacı MURAT SARA nın babası olduğunun tespitine, nüfusa bu şekilde işlenmesine,

2-Davacı adli yardımdan faydalandığından hüküm tarihi itibariyle alınması gereken 427,60 TL karar ve 427,60 TL başvuru harcının, Defterdarlık ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilenalınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafın adli yardım talebi kabul edildiğinden hazineden karşılanan yurt içi tebligat ve e- tebligat gider toplamı 3.193 TL ve yurt dışı tebligat gideri toplamı 3.550 TL olmak üzere toplam 6.743,00 TL yargılama giderinin yasal hasım olan davalılar Defterdarlık ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 30.000,00 TL vekalet ücretinin Defterdarlık ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına, kararı verilmiş olup, İş bu Gerekçeli Karar davalı/Mirasçı Arıhan Bürkev (TC-1725.....776)'nin bildirilen August-Bebel-Str.5 Baden Württmberg Almanya adresine çıkarılan yurt dışı tebliğe rağmen tebliğ edilememiş, yargılama aşamasında yapılan adres araştırması sonucunda yukarıdaki adresin bildirilmesi nedeni ile Davalı ARIHAN BÜRKEV adına iş bu GEREKÇELİ KARARIN ve Davacı tarafça sunulan İSTİNAF DİLEKÇESİNİN tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre ve istinaf dilekçesi ile itiraz süresi içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yolu açık olmak üzere verilen KARAR ve İSTİNAF TALEBİ ilanen tebliğ olunur. 07/10/2025

#ilangovtr Basın no ILN02309038