ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/194 Esas

DAVALI : MARİO SCHÜTTER -ÖSTERREİCH PSTLEİTZAHL İST 8913 ADMONT WENG 205E AVUSTURYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinde yapılan araştırma sonucu bulunamadığından, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden, duruşma tarihi ve saati olan 25/12/2025 tarihinde ve saat 09:30'te geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN02266814