ANTALYA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ANTALYA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/152 Esas

DAVALI : ORHAN CİNGÖZ (Şerif oğlu, 1980 doğumlu)

Davacı ASAT tarafından aleyhinize açılan Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/11/2025 günü saat 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, tarafların yokluklarında hüküm verileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02273624