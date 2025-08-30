ANTALYA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ANTALYA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizce Davalı Rüveyde ÖZBAŞ'a UYAP kayıtlarına göre kayıtlı olduğu yurt dışı adresine yapılan tebligatların geri iade edilmesi üzerine dosyamız davalısı Rüveyde ÖZBAŞ'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, Mahkememizin 2024/45 E sayılı dosyasından yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi heyet raporunda sonuç olarak; Dava konusu taşınmazda 26.09.1996 tarih ve 06/07 sayılı yapı ruhsatına sahiptir. Mevcutta Betonarme karkas binanın olduğu görülmüştür. Bina içerisine girilememiştir. Projesinden incelenmiştir.Projesine göre: Bodrum 1.nolu BB. İşyeri 47 m2. Dükkân,Bodrum, 2.nolu BB. Mesken 56 m2. 2. Oda, vc/duş antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Zemin 3.nolu BB. Mesken 162 m2. 4. Oda, vc/duş antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. 1.kat 4.nolu BB. Mesken 162 m2. 4. Oda, vc/duş antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır.2 kat 5.nolu BB. Mesken 162 m2. 4. Oda, vc/duş antre ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Yapı ruhsatına göre Toplam İnşaat alanı 605 m2.dir. Yapı yaklaşık 25 yaşındadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 31.01.2025 tarih ve 32799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliği gereği, Yapı III. Sınıf (B) gurubu 12.bendine girmekte olup. Yapının birim maliyeti 18.200,00 TL. Olarak belirlenmiştir.Buna göre yapının toplam maliyeti: 605 m2.x18.200,00 TL= 11.011.000,00 TL. Olmaktadır.Yaşına bağlı olarak. %25 Yıpranma payı düşüldükten sonra yapının bedeli 8.258.250, 00 TL.Olmaktadır. Kıymet takdirine konu; Antalya İli Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi 1881 ada 2 parsel, taşkın,erozyon, arazi büyüklüğü, geometrik şekli, eğimi, yollara cepheli olup olmadığı, topoğrafik yapısı,ulaşım durumu, asfalt ana karayollarına yakınlığı, çevresindeki yapılaşma, pazarlara ve yerleşim yerlerine, Antalya şehir merkezine mesafesi, içme suyu, telefon, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanma durumu, imar durumu, hisse durumu, talep, bölgenin gelişme durumu, bölgeye olan arz ile oluşan rant faktörleri, yani serbest piyasada mevcut gerçek doneler vb. gibi taşınmazın değerine etki edebilecek tüm unsurlar ile emsal taşınmazların alım-satım piyasa rayiç değerleri göz önüne alınarak diğer tüm vasıf ve unsurlarıyla mahalli alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif tarihinde; 1 m² sinin değeri 16.500,00.-TL. Olup taşınmazın toplam değeri: 351,30 m² x 5.796.450 TL. Olduğu değerlendirilmiştir. Dava konusu taşınmazın ifrazı, dosya içinde mevcut tapu kaydındaki hisse oranları dikkate alınarak, İmar Kanunu ve yönetmelikler gereği davalı taşınmazdaki hisse oranları, hissedar sayısı, yüzölçümü, zeminde kullanış biçimi, yol durumu, niteliği, plan durumu, taşınmazın üzerindeki yapının bağımsız bölümlerden oluşması göz önüne alındığında aynen veya ivaz ilavesi ile ifrazının mümkün olmadığından dava konusu parseldeki ORTAKLIĞIN SATIŞ yoluyla giderileceği kanaatine varılmıştır.Dava konusu taşınmazın Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi 1881 ada 2 parsel Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü verilerine göre; imar planı incelendiğinde taşınmazın “Konut Alanında “taşlık ve Çalılık” vasfında olduğu, inşaat Nizamı ikiz, aks : 0.30 Kaks:0,90 Kat Adedi 3 (ÜÇ) Su basman 2.50 metre; olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda yaptığımız açıklama ve tespitler doğrultulanda dava konusu taşınmazın;Parselin Arz Değeri = 5.796.450,00 TL.Olduğu, İnşai Muhtesat Değeri = 8.258.250, 00 TL. Olduğu, Toplam Değerin = 14.054.700.00,TL. olduğu kanat ve sonucuna varıldığı bildirilmekle ilgili davaya ilişkin olarak işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02285268