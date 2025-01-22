ANTALYA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ANTALYA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10/07/2024

Sayı : 2024/111 Esas

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından mahkememizde açılan Gaiplik kararı verilmesi istemli davada; Antalya 6. SHM 2010/1434 E-2011/186 K sayılı dosyası ile kayyım tayini kararı olan Ömer Ali ile Ali çocukları Zeynep, Ayşe, Şerife ve Hanifenin gaipliği ile Antalya ili Konyaaltı ilçesi Hisarçandır mahallesi 311 ada 67 parsel(eski 253) sayılı taşınmazdaki hisselerinin Maliye Hazinesi adına tescili talep edilmiştir; kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurması, aksi halde Medeni Kanunun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresi içinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile birlikte mirasının devlete geçeceği ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

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