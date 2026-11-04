ANTALYA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ANTALYA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/184 Esas

DAVALI: Leyla ERYİĞİT-T.C. 29497845222

DAVA KONUSU: Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi)

Tarafınıza yurt içi ve yurt dışı adresinize tebligat yapılmasının mümkün olmamakla Davacı Aydın Doğru tarafından hakkınızda açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasına ilişkin olarak işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının tebliğ edilmiş sayılacağına, davacı tarafından açılan davada iddia ve savunmaları, ilk itirazları, esas hakkındaki cevap ve karşı delillerini 2 hafta içinde mahkemeye bildirilmesi gerektiği hususunun HMK 122,317 ve 318 maddesi uyarınca ihtarı; HMK 139. maddesine göre ön inceleme duruşması için gerekli hazırlıkları yapmanız, HMK'nun 322/ilk maddesi delaletiyle HMK 139 maddesine göre duruşmaya katılması halinde dava hakkında HMK'nun 150. Maddesi hükmünün uygulanacağı, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 20/01/2027 günü saat 10:20'de mahkememizde hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamanın yokluğunda yürütüleceği hususları İLANEN tebliğ olunur.15/10/2026

#ilangovtr Basın no ILN02584892