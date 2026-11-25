T.C.

ANTALYA

14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/325 Esas

09/11/2026

İ L A N

Davacılar, HASAN BİLGİ GÜMÜŞ, MALİKE SAK GÜMÜŞ ile Davalı, ASIM ÖZCAN arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasında davalı Asım ÖZCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi de bilinmediğinden, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalıya ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Asım ÖZCAN'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra bilirkişi raporunun duruşma tarihi olan 21/01/2027 günü saat 09:15 olduğu tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren davalının 2 hafta içinde bilirkişi raporuna karşı beyanlarını bildirmesi gerektiği hususu, bilirkişi raporu ve duruşma tarihi yerine kayım olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02603605