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ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 00:00

İLAN

T.C. ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/532 Esas

DAVALILAR : 

1- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dsi 14 Bölge Müdürlüğü Libadiye Cad Küçükçamlıca Üsküdar/ İstanbul Üsküdar/ İSTANBUL
2- KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kuşkavağı Mah. Belediye Cad.Konyaaltı Belediyesi No:77/1 Konyaaltı Antalya Konyaaltı/ ANTALYA
3- MALİYE HAZİNESİ . Antalya Merkez/ ANTALYA
4- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Blv. Büyükşehir Hizmet Binası Antalya Büyükşehır Beledıyesı No:20 Muratpaşa/Antalya Muratpaşa/Antalya/TürkiyeMuratpaşa/ ANTALYADavacı Veli Demirci tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Antalya ili, Merkez ilçesi, Çakırlar Köyü, 396 parsel güneyi

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91165.240
91112.670
91233.700		110558.369
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2.926m² taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay yasal süre içerisinde Antalya 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/532 esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilanen duyurulur.

 

#illangovtr Basın no ILN02119454