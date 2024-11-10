ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/532 Esas

DAVALILAR :

1- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dsi 14 Bölge Müdürlüğü Libadiye Cad Küçükçamlıca Üsküdar/ İstanbul Üsküdar/ İSTANBUL

2- KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kuşkavağı Mah. Belediye Cad.Konyaaltı Belediyesi No:77/1 Konyaaltı Antalya Konyaaltı/ ANTALYA

3- MALİYE HAZİNESİ . Antalya Merkez/ ANTALYA

4- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Blv. Büyükşehir Hizmet Binası Antalya Büyükşehır Beledıyesı No:20 Muratpaşa/Antalya Muratpaşa/Antalya/TürkiyeMuratpaşa/ ANTALYADavacı Veli Demirci tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Antalya ili, Merkez ilçesi, Çakırlar Köyü, 396 parsel güneyi

Nokta No Y X 1

2

3

4

5

20

21

33 91240.328

91214.279

91201.838

91169.037

91116.085

91165.240

91112.670

91233.700 110558.369

110510.011

110510.975

110522.635

110509.036

110538.520

110516.980

110564.200

2.926m² taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay yasal süre içerisinde Antalya 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/532 esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilanen duyurulur.

#illangovtr Basın no ILN02119454