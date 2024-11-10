ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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İLAN
T.C. ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/532 Esas
DAVALILAR :
1- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dsi 14 Bölge Müdürlüğü Libadiye Cad Küçükçamlıca Üsküdar/ İstanbul Üsküdar/ İSTANBUL
2- KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kuşkavağı Mah. Belediye Cad.Konyaaltı Belediyesi No:77/1 Konyaaltı Antalya Konyaaltı/ ANTALYA
3- MALİYE HAZİNESİ . Antalya Merkez/ ANTALYA
4- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Blv. Büyükşehir Hizmet Binası Antalya Büyükşehır Beledıyesı No:20 Muratpaşa/Antalya Muratpaşa/Antalya/TürkiyeMuratpaşa/ ANTALYADavacı Veli Demirci tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Antalya ili, Merkez ilçesi, Çakırlar Köyü, 396 parsel güneyi
|Nokta No
|Y
|X
|1
2
3
4
5
20
21
33
|91240.328
91214.279
91201.838
91169.037
91116.085
91165.240
91112.670
91233.700
|110558.369
110510.011
110510.975
110522.635
110509.036
110538.520
110516.980
110564.200
2.926m² taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay yasal süre içerisinde Antalya 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/532 esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilanen duyurulur.
#illangovtr Basın no ILN02119454