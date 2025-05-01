×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 00:00

İLAN

T.C. ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.04.2025

Sayı : 2024/311 Esas
Konu : 2. gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında ilk ilan süresinin üzerinden 6 ay geçmesine müteakip; Aşağıda açık kimlik bilgisi verilen Nazmiye Yaldız'a ulaşılamadığı tespit edilmekle, ilgililerin TMK'nun 32. maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup;
Adı geçen hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK'nun 32. maddesi uyarınca 2. kez İLAN olunur. 18.04.2025

GAİP
TC KİMLİK NO : 11269669358
ADI SOYADI : NAZMİYE YALDIZ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : ARİFE
DOĞUM TARİHİ : 20/01/1975
DOĞUM YERİ : ANTALYA

 

#ilangovtr Basın no ILN02215147