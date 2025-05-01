ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.04.2025

Sayı : 2024/311 Esas

Konu : 2. gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında ilk ilan süresinin üzerinden 6 ay geçmesine müteakip; Aşağıda açık kimlik bilgisi verilen Nazmiye Yaldız'a ulaşılamadığı tespit edilmekle, ilgililerin TMK'nun 32. maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup;

Adı geçen hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK'nun 32. maddesi uyarınca 2. kez İLAN olunur. 18.04.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 11269669358

ADI SOYADI : NAZMİYE YALDIZ

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : ARİFE

DOĞUM TARİHİ : 20/01/1975

DOĞUM YERİ : ANTALYA

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