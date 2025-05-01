ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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İLAN
T.C. ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
18.04.2025
Sayı : 2024/311 Esas
Konu : 2. gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında ilk ilan süresinin üzerinden 6 ay geçmesine müteakip; Aşağıda açık kimlik bilgisi verilen Nazmiye Yaldız'a ulaşılamadığı tespit edilmekle, ilgililerin TMK'nun 32. maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup;
Adı geçen hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK'nun 32. maddesi uyarınca 2. kez İLAN olunur. 18.04.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 11269669358
ADI SOYADI : NAZMİYE YALDIZ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : ARİFE
DOĞUM TARİHİ : 20/01/1975
DOĞUM YERİ : ANTALYA
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