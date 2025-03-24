ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/72 Esas

DAVALILAR : MEVLÜT YOYLU (TCKN:13399582392) Halil ve Durkadın oğlu, 1950 doğumlu

İLAN METNİ

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının 12/02/2025 tarihli ara kararı gereğince;

Davalı 13399582392 T.C.Kimlik nolu, MEVLÜT YOYLU'nun adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilgiliye dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

A) Davalıya işbu ilan metni ile dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delilerini ibraz etmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

B) Duruşma Günü: 11/06/2025 günü saat: 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02194301