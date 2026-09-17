ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/26 Esas

DAVALILAR : 1- MUHTEREM GÜNER

Davacı tarafından 10/02/2026 tarihinde tarafınıza açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkili Birikim Varlık AŞ'nin dava konusu alacağı Türkiye Garanti Bankasından temlik aldığını, borçlu, alacaklı banka ile kredi sözleşmesi imzalandığını fakat borçlu tarafından kredi ödemeleri yapılmadığını, borçlu aleyhine Antalya Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2025/16382 Esas sayılı sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, borçlu adına kayıtlı haczi kabil hiçbir mal varlığı bulunamadığını, araştırmalar neticesinde borçlunun Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 139 ada 1 parsel, B1-4 Blok 14 nolu Bağımsız Bölümde kain Mesken niteliğindeki taşınmazın 1/3 hissesinin 22.07.2025 tarihinde kardeşi Muhterem Güner'e devrettiğini, yapılan devir işleminin alacaklıdan mal kaçırma maksadı ile düzenlendiğini belirterek Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 139 ada 1 parsel, B1-4 Blok 14 nolu Bağımsız Bölümde kain Mesken niteliğindeki taşınmazın 1/3 hissesi üzerine Teminatsız olarak İhtiyati Haciz Kararının verilmesini, davaya konu taşınmazların davalılar arasındaki satışa ilişkin tasarrufun İİK 277 vd. maddeleri ile B.K 19. madde gereğince davacı şirket yönünden iptaline; Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 139 ada 1 parsel, B1-4 Blok 14 nolu Bağımsız Bölümde kain Mesken niteliğindeki taşınmazın 1/3 hissesi üzerinde cebri icra ve satış yapabilme yetkisinin verilmesini, Antalya Banka Alacakları İcra Müdürlüğü 2025/16382 Esas sayılı icra takip dosyasından olan alacağın karşılayacak miktarda haciz ve cebri satış yetkisinin verilmesini, İ.İ.K. 277 ve devamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali koşullarının oluşmadığı kanaatinin hasıl olması halinde söz konusu tasarrufların B.K. 19 maddesi doğrultusunda iptaline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Satılmış ve Lütfiye'den olma, Afyonkarahisar 1959 doğumlu, 15307350284TC kimlik nolu Muhterem Güner tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi de bilinmediğinden, dava dilekçesi özeti, tensip zaptı, hedef süreyi gösterir tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve cevap verme süresi HMK 122 ve 127. maddelerine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İLANEN DUYRULUR.

#ilangovtr Basın no ILN02550194