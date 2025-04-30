ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/248 Esas

Davacı Denge Varlık Yönetim A.ş. tarafından davalılar Bilgin Tunalı, Hafize Tunalı, Emin Emrah Curalı aleyhine, İzmir İli, Menderes İlçesi, Kurukemer Mevkii, Özdere Mahallesi, 1553 Ada, 11 Parsel, 1.Kat, 2 Numaralı Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmazın İİK.md. 281/2 gereğince ihtiyaten haczine, davalıların alacaklıları zarara sokmak kastıyla yaptıkları iddia edilen bu taşınmaza ilişkin devir işleminin TBK madde 19 uyarınca muvazaalı olduğunun tespiti ile İ.İ.K. md. 277 vd. maddelerinin kıyasen uygulanması neticesinde yapılan tasarrufların iptaline, tapu kaydında tashihe mahal olmadan İ.İ.K.m.283/1 gereğince davacı şirkete devrine ilişkin satış sözleşmesinden kaynaklanan her türlü hak ve alacak üzerinde Denizli 8. İcra Müdürlüğü' nün 2015/2175 Esas Sayılı Dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi verilmesine, davanın üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk ettiği kanısına varması halinde ise taşınmazın elden çıkartıldığı tarihteki değerleri nispetinde ve alacakla sınırlı olmak üzere, alacağın faiz ve fer’ileri ile yapılan takip masrafları da gözetilerek nakden tazminine karar verilmesi talepli mahkememize açılan Tasarrufun İptali davasında 42376517522 TC kimlik numaralı davalı Bilgin Tunalı'nın adresinin meçhul olması nedeniyle bu kişiye ilanen tebligat yapılması gerekmiş olup,

Davalı 42376517522 TC kimlik numaralı Bilgin Tunalı'ya, HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı” hususu ihtar ve tebliğ olunur.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı İLANEN DUYRULUR.

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