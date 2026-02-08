ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/540 Esas

DAVALI : LIUDMILA ITEVA - 99441490044

Davacı Harun Kaplanhan tarafından boşanma talepli açılan davada dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmiş ise de, ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilemediği, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresine ulaşılamamış olup ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama celsesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme günü olarak belirlenen 13/03/2026 günü saat 11:05 ' de mahkememiz duruşma salonunda hazır olmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

