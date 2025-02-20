ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/538 Esas

DAVALI : DILNOZA ABDUVOKHID KIZI KAMBAROVA - 99283400386

Davacı Mustafa KÜÇÜKSOLAK - 28543077006 tarafından davalı DILNOZA ABDUVOKHID KIZI KAMBAROVA - Kimlik No: 99283400386 adına çekişmeli boşanma davası açılmış olup özetle; tarafların boşanmalarına ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesi talep edilmiş olmakla, yapılan tüm aramalara rağmen davalının adresine ulaşılamamış olup 14/03/2025 günü saat 10:15'e bırakılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama celsesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı cevap ve delillerinizi bildirmeniz, aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02176281