ANTALYA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

ANTALYA

11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/86 Esas

DAVALILAR : ALİ SAK VE DİĞERLERİ

Davacılar tarafından hissedarı olduğunuz Antalya ili Konyaaltı ilçesi Arapsuyu mahallesi 3763 ada 9 parsel sayılı taşınmaz nedeniyle açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tüm belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 12/09/2025 günü saat: 09:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02207858