T.C.

ANTALYA

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17.06.2025

Sayı :2023/166 Esas

İLAN

Davacı, Muharrem Tabur ile Davalı , Ramazan Şahin arasında Trafik Kazası davası nedeniyle; alınan bilirkişi raporunda; 42 RD 124 Plakalı minibüs sürücüsü Ramazan Şahin'in 2918 Sayılı Kanununun 52/b,c ve 56/c ile 84/d maddelerine aykırı davranışta bulunduğu,07 C 0220 plakalı minibüsün sürücüsü Muharrem Tabur’un kazanın meydana gelmesine etken kural ihlalinin bulunmadığı, bahse konu kaza sonucu 07 C 0220 plakalı aracın makul onarım süresinin 15 gün olacağı, buna göre dava konusu araç için araç kiralama bedelinin 15 gün (onarım süresi) x 1.500,00TL (Günlük Araç Kiralama bedeli)22.500,00 TL olduğu, kiralama bedeli üzerinden amortisman bedeli (lastik, motor vs) %10 oranında uygulandığı, buna göre mahrumiyet bedelinin 20.250,00 TL olduğu tespit edildiği buna ilişkin bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ayrıca davacı vekilince; dava değerinin talep edilen100-TL’nin20.150,00-TLartırılarak davacı için toplam 20.250,00 TL araç kazanç kaybı tazminatı bedelinin kaza tarihi olan20.12.2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalından alınarak davacıya verilmesine ilişkin dava değer arttırım dilekçesi sunduğundan dava değer arttırım dilekçesine karşı bir hafta içerisinde cevap verebileceğiniz TK 28.maddesi gereğince İLANEN ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02246911