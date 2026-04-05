ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/826 Esas

DAVALI : MASHKHURA EGAMBERDIEVA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 15/06/2026 günü saat: 08:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

