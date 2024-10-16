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ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİ

ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 00:00

İLAN

T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/380 Esas
DAVALI : SITI MUTIAH

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 16/12/2024 günü saat: 08:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02104824