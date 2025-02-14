İLAN

T.C. ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/130

DAVALI : ABDULKADİR HANGÜL - T.C.No: 72601016148

Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aleyhinize açılan Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/05/2025 günü saat: 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02173055